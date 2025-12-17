Il Natale di Dickens prende vita a teatro | Canto di Natale agli Antei di Pratovecchio

Il Natale di Dickens rivive sul palcoscenico con lo spettacolo “Canto di Natale” agli Antei di Pratovecchio. La rappresentazione, inserita nella rassegna Antei delle Meraviglie, è pensata per le nuove generazioni e vede la collaborazione di NATA TEATRO e del Comune di Pratovecchio-Stia. Un’occasione per avvicinare il pubblico giovane alle atmosfere natalizie e al classico senza tempo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Prosegue la rassegna Antei delle Meraviglie, proposta teatrale dedicata alle nuove generazioni, ospitata al Teatro degli Antei di Pratovecchio e organizzata da NATA TEATRO, compagnia che da molti anni lavora con continuità e riconoscimento nazionale nel campo del teatro ragazzi, in collaborazione con il Comune di Pratovecchio-Stia. Sabato 20 dicembre alle ore 16.00 va in scena "Canto di Natale ", adattamento teatrale del celebre racconto di Charles Dickens, uno dei testi più amati e commoventi della tradizione natalizia. Lo spettacolo, della compagnia bresciana Centopercento Teatro, diretto da Giacomo Segulia e con Chiara Cervati ed Ettore Oldi, nasce da un'attenta riflessione sull'origine teatrale dell'opera dickensiana.

