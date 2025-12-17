Il Natale biancazzurro E’ qui la grande gioia Le prime Feste pratesi della presidente Gacem

Il Natale biancazzurro segna l'inizio delle festività a Prato, portando gioia e unione tra tifosi e comunità. La presidente Gacem ha inaugurato le prime celebrazioni natalizie, creando un momento di convivialità e orgoglio per i colori della squadra. Un evento che ha saputo unire passione e festa in un'atmosfera carica di emozioni.

Una serata nella quale non sono mancate le emozioni, all’insegna della convivialità e dell’orgoglio per i colori biancazzurri. E tra riconoscimenti, musica e cori da stadio da parte dei giocatori stessi, non privi di una vena goliardica, è stata l’occasione per ricordare quanto fatto, ma con la barra del timone dritta verso il domani. L’Ac Prato così celebrato lunedì scorso il proprio "Christmas Party" nella cornice de La Loggia di Piazzale Michelangiolo, per un appuntamento che ha riunito squadra, dirigenza, staff, collaboratori e sponsor. Presente la prima squadra, oltre alla dirigenza e lo staff al completo. Lanazione.it

