A gennaio il Napoli punta a rafforzare il centrocampo, un settore fondamentale per il reparto di gioco. Con l’obiettivo di sopperire alle assenze e migliorare le prestazioni, il club si concentra su un nome in particolare come principale candidato all'acquisto. La fase di mercato si avvicina e le strategie di mercato sono già in fase di definizione.

In vista del mercato di gennaio, il reparto del Napoli che ha maggiormente bisogno di essere rinforzato specialmente in vista degli infortuni è senza dubbio quello del centrocampo. In particolare, Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, ormai da tempo è seguito dal club azzurro e, nelle ultime ore, la pista si è fatta decisamente più . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, a gennaio un investimento importante a centrocampo: un nome in pole per Antonio Conte

Leggi anche: Napoli, a gennaio obiettivo rinforzare il centrocampo: un nome in cima alla lista di Manna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Napoli interverrà a gennaio a centrocampo, il nome in pole è uno solo - In vista del mercato di gennaio, il reparto del Napoli che ha maggiormente bisogno di essere rinforzato specialmente in vista degli infortuni è senza ... dailynews24.it