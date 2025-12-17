Il mondo del calcio brindisino è in lutto | addio a Tonino Carriero

Il calcio brindisino piange la perdita di Tonino Carriero, figura storica e simbolo dei colori biancoazzurri. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della comunità sportiva locale, unendosi nel cordoglio e nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato. Un addio che segna la fine di un’epoca e il ricordo indelebile di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio brindisino.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.