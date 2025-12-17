Il mondo del calcio brindisino è in lutto | addio a Tonino Carriero
Il calcio brindisino piange la perdita di Tonino Carriero, figura storica e simbolo dei colori biancoazzurri. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della comunità sportiva locale, unendosi nel cordoglio e nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato. Un addio che segna la fine di un’epoca e il ricordo indelebile di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio brindisino.
BRINDISI - Il Brindisi Fc “si stringe con profondo dolore e commozione attorno alla famiglia per la scomparsa di Adriano Carriero, per tutti Tonino, storico brindisino antesignano dei colori biancoazzurri”, scrivono dalla società, dopo il lutto che ha colpito il mondo calcistico del capoluogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “Addio, leggenda”. Calcio in lutto: messaggi arrivati da tutto il mondo
Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: addio a Giovanni Galeone. Il maestro di Allegri e Gasperini aveva 84 anni
SOGNA IN GRANDE ep. 6 “IL CONTENT CREATOR” Il racconto del mondo del calcio passa anche attraverso i social e da quest’anno anche Sogna in grande è stato raccontato in questo modo Samuele ha sperimentato il ruolo di content creator insie - facebook.com facebook
Best Fifa Awards 2025, Donnarumma miglior portiere al mondo. L'azzurro ha commentato "spero di fare ancora di più". #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.