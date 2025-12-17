Il modello de Pascale alla prova del primo anno

Il primo anno della Giunta di Michele de Pascale si chiude con un chiaro impegno: mettere le persone al centro, con particolare attenzione ai più fragili. Un percorso di continui sforzi volto a costruire una comunità più inclusiva e solidale, dove le politiche si concentrano sulle esigenze reali di chi ha più bisogno di supporto. Un impegno che segna l’inizio di un nuovo modo di governare, orientato alla cura e alla solidarietà.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.