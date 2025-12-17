Il Mithra di Cavriglia entra nell’esposizione permanente del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo

Il Mithra di Cavriglia, capolavoro di arte e storia, entra a far parte dell’esposizione permanente del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo. Un evento che arricchisce il patrimonio culturale e offre al pubblico l’opportunità di ammirare un’opera di grande valore archeologico, simbolo di un passato misterioso e affascinante. La presentazione ufficiale rappresenta un momento di grande significato per il patrimonio storico italiano.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Domani pomeriggio il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo ospiterà la presentazione ufficiale dell'ingresso del gruppo scultoreo del Mithra di Cavriglia all'interno dell'esposizione permanente del Museo. A distanza di alcuni anni dall'ultima apparizione pubblica, la preziosa opera archeologica trova così una collocazione stabile in una delle più importanti istituzioni museali del territorio. Il gruppo scultoreo venne rinvenuto nel marzo del 1976 a Cavriglia, in un'area adiacente alla Pieve, grazie alla casuale scoperta di due giovani del luogo, Gianni Grotti e Mauro Ferrucci. Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso il Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" e Anfiteatro di Arezzo, sarà presentata l'esposizione permanente del gruppo scultoreo di Mithra di Cavriglia.

