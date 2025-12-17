Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar a InsideOver | Hamas non vuole consegnare le armi al-Sharaa pericoloso estremista

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha dichiarato a InsideOver che Hamas non intende consegnare le armi, definendo al-Sharaa un estremista pericoloso. Nonostante gli accordi di cessate il fuoco firmati a Sharm el-Sheikh e il piano di pace sostenuto da Donald Trump, le tensioni in Medio Oriente continuano a rimanere elevate, alimentando incertezza e preoccupazione nella regione.

© It.insideover.com - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar a InsideOver: "Hamas non vuole consegnare le armi, al-Sharaa pericoloso estremista" Nonostante la firma di Sharm el-Sheikh per il cessate il fuoco ed il piano di pace a Gaza, fortemente voluto Donald Trump, la tensione in Medioriente resta altissima. Nella Striscia la seconda fase del piano fatica a decollare e molti si chiedono fra quanto tempo naufragherà l'accordo voluto dal presidente americano. La Giordania resta un vaso di coccio fra vasi di ferro e la sua fragilità politica e sociale è un fattore destabilizzante per la regione. La nuova Siria guidata dall'ex qaedista Ahmad al Shara, nonostante le tante promesse, rimane un luogo di violenza dove le minoranze vengono perseguitate.

