Il ministero di Giuli affianca l’editoria

Il ministero della Cultura, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato un decreto che stabilisce le modalità di accesso a un fondo da 10 milioni di euro per il 2025. Questo stanziamento mira a fornire contributi a fondo perduto alle imprese editrici di quotidiani cartacei, sostenendo il settore dell’editoria tradizionale.

Il ministero della Cultura, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto che definisce le modalità di accesso al fondo da 10 milioni di euro per l’anno 2025 destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese editrici di quotidiani diffusi in formato cartaceo. Il fondo, istituito dal Decreto Cultura del ministro della Cultura Alessandro Giuli - si legge in una nota del Mic - è finalizzato a sostenere l’ampliamento dell’offerta culturale dei quotidiani cartacei attraverso il rafforzamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo. Ilgiornale.it

