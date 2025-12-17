Il ministero della Cultura, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato un decreto che stabilisce le modalità di accesso a un fondo da 10 milioni di euro per il 2025. Questo stanziamento mira a fornire contributi a fondo perduto alle imprese editrici di quotidiani cartacei, sostenendo il settore dell’editoria tradizionale.

© Ilgiornale.it - Il ministero di Giuli affianca l’editoria

Il ministero della Cultura, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il decreto che definisce le modalità di accesso al fondo da 10 milioni di euro per l’anno 2025 destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese editrici di quotidiani diffusi in formato cartaceo. Il fondo, istituito dal Decreto Cultura del ministro della Cultura Alessandro Giuli - si legge in una nota del Mic - è finalizzato a sostenere l’ampliamento dell’offerta culturale dei quotidiani cartacei attraverso il rafforzamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo. Ilgiornale.it

Leggi anche: Ministero della Cultura, Giuli firma decreto per il patrimonio italiano

Leggi anche: Il cinema paga le divisioni al ministero: Giuli scarica i tagli su Borgonzoni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

SALONE DEL LIBRO 2025, il ministro GIULI incontra il matematico ODIFREDDI

CHIETI, IL MINISTRO GIULI ANNUNCIA L'ARRIVO DI TRE MILIONI DI EURO PER IL TEATRO MARRUCINO GUARDA IL SERVIZIO #TeatroMarrucino #chieti Ministero della Cultura Comune di Chieti - facebook.com facebook

Il Ministro Giuli ha partecipato oggi al Consiglio dei Ministri della Cultura dell’Unione Europea. Tre i temi principali: cinema e audiovisivo, Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e lotta all'antisemitismo in Europa. cultura.gov.it/comunic x.com