Il Milan Primavera sorride | battuto il Parma grazie a Zukic e Scotti

Il Milan Primavera torna alla vittoria con un convincente 2-0 contro il Parma, grazie alle reti di Zukic e Scotti. Una prestazione solida e determinata per i giovani rossoneri, che continuano a dimostrare il loro valore nel campionato. Una giornata positiva per la squadra di Giovanni Renna, pronta a consolidare la propria posizione in classifica e a guardare con fiducia alle prossime sfide.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.