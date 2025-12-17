Il Milan Primavera sorride | battuto il Parma grazie a Zukic e Scotti
Il Milan Primavera torna alla vittoria con un convincente 2-0 contro il Parma, grazie alle reti di Zukic e Scotti. Una prestazione solida e determinata per i giovani rossoneri, che continuano a dimostrare il loro valore nel campionato. Una giornata positiva per la squadra di Giovanni Renna, pronta a consolidare la propria posizione in classifica e a guardare con fiducia alle prossime sfide.
Nel pomeriggio di ieri il Milan Primavera di Giovanni Renna è sceso nuovamente in campo per affrontare il Parma: il resoconto del match vinto 2-0 dai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
