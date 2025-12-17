Il Milan ha finalmente il suo attaccante | affare fatto Sbarcherà prima del 2 gennaio

Il Milan si prepara a rinforzare il suo attacco con l’arrivo di Niclas Füllkrug, ormai vicino a vestire la maglia rossonera. Dopo settimane di trattative, l’accordo con il West Ham è in fase avanzata e l’attaccante tedesco potrebbe firmare già prima del 2 gennaio. Un’operazione strategica per la squadra di Allegri, pronta a rafforzare la propria rosa con un nuovo innesto di grande qualità.

Niclas Füllkrug è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. L’operazione con il West Ham è entrata nella fase decisiva e, salvo colpi di scena, l’attaccante tedesco diventerà presto un nuovo rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri. Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli contrattuali, ma la sensazione è che la fumata bianca sia ormai a un passo. Il club ha trovato terreno fertile nei dialoghi con la dirigenza inglese, consapevole che gli Hammers non intendono opporre particolari resistenze alla partenza del giocatore. Anzi, l’idea condivisa è quella di permettere a Füllkrug di arrivare a Milano con qualche giorno di anticipo rispetto all’apertura ufficiale del mercato invernale, fissata per il 2 gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

