Il mezzo è ancora sprovvisto di assicurazione | per il proprietario arrivano la confisca del veicolo e il ritiro della patente
Durante un controllo a Osimo Stazione, la polizia locale ha individuato un veicolo rubato, ancora sprovvisto di assicurazione. La scoperta ha comportato il sequestro del mezzo e il ritiro della patente al proprietario, evidenziando l'importanza dei controlli per la sicurezza stradale e la lotta ai furti di veicoli.
OSIMO – Negli scorsi giorni una pattuglia della polizia locale di Osimo ha scoperto nel quartiere di Osimo Stazione un veicolo in sosta, risultato rubato alcune settimane prima. Ad attirare l’attenzione degli agenti sono state la posizione abbastanza insolita e le condizioni del mezzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato 35enne Lo stesso risultava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed inoltre il mezzo era scoperto da polizza assicurativa e con la revisione scaduta... - facebook.com facebook
