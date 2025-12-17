Il mezzo è ancora sprovvisto di assicurazione | per il proprietario arrivano la confisca del veicolo e il ritiro della patente

Durante un controllo a Osimo Stazione, la polizia locale ha individuato un veicolo rubato, ancora sprovvisto di assicurazione. La scoperta ha comportato il sequestro del mezzo e il ritiro della patente al proprietario, evidenziando l'importanza dei controlli per la sicurezza stradale e la lotta ai furti di veicoli.

