Il Messina ufficializza gli arrivi di Pedicone Tedesco e Matese

Il Messina apre il mercato con tre importanti acquisti, annunciando ufficialmente le firme di Alessio Pedicone, Giuseppe Tedesco e Mattia Matese. Questi nuovi innesti rafforzano la rosa e confermano l’ambizione della squadra di competere al massimo livello. La società si prepara a una stagione entusiasmante, puntando su giovani talenti e giocatori di esperienza per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Messina, firmano Tedesco e Pedicone. Evangelisti lavora al ritorno di Matese - L’abilitazione per la firma di nuovi tesserati è arrivata e il Messina ha definito due operazioni in entrata. messinasportiva.it

