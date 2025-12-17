Il Messina ufficializza gli arrivi di Pedicone Tedesco e Matese
Il Messina apre il mercato con tre importanti acquisti, annunciando ufficialmente le firme di Alessio Pedicone, Giuseppe Tedesco e Mattia Matese. Questi nuovi innesti rafforzano la rosa e confermano l’ambizione della squadra di competere al massimo livello. La società si prepara a una stagione entusiasmante, puntando su giovani talenti e giocatori di esperienza per raggiungere gli obiettivi stagionali.
Prime ufficializzazioni di mercato del nuovo Messina, che ha comunicato gli arrivi del difensore Alessio Pedicone, dell’attaccante Giuseppe Tedesco e del centrocampista Mattia Matese. Pedicone (classe 2002) ha collezionato 60 presenze in Serie D e vanta un campionato vinto in questa categoria con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Calcio, Serie D: il Messina ufficializza gli acquisti di Tedesco, Pedicone e Matese - L'ACR Messina apre il proprio mercato invernale con gli acquisti di Giuseppe Tedesco e Alessio Pedicone, che dunque disputeranno il ... 98zero.com
Messina, firmano Tedesco e Pedicone. Evangelisti lavora al ritorno di Matese - L’abilitazione per la firma di nuovi tesserati è arrivata e il Messina ha definito due operazioni in entrata. messinasportiva.it
