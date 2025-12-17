Il mercato del mercoledì

Il mercato del mercoledì a Maranello trasforma la piazza del Municipio in un vivace spettacolo di colori e suoni. Tra il caos dei parcheggi e l’energia dei banchi, ogni settimana si rinnova un rito che unisce comunità e tradizione. Un’occasione per scoprire prodotti, incontrare persone e vivere il cuore pulsante di questa cittadina, tra spontaneità e allegria.

Di Flavio Verzola. Non è una rivisitazione leopardiana del sabato del villaggio, ma un modo magari simpatico di disquisire sull'argomento del giorno: il mercato! A Maranello il giorno di mercato è mercoledì, si scatena un sabba infernale alla ricerca dei parcheggi, e la piazza del Municipio prende vita e colore. Mi piace il mercato, hai l'idea di risparmiare rispetto ai negozi, ma se fai due conti spendi molto di più, tra frutta spacciata a chilometri zero, appena comprata invece nella grande distribuzione, fino alle famose felpe firmate a prezzi stracciati, per poi scoprire amare sorprese al primo lavaggio.

