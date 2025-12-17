Il mercatino di Natale in Piazza Portello con dolci e tante idee regalo
Dal 15 novembre al 6 gennaio, Piazza Portello si trasforma nel suggestivo scenario del mercatino di Natale. Le casette in legno illuminate offrono dolci tradizionali e tante idee regalo, creando un’atmosfera festosa e accogliente per tutta la famiglia. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire specialità e regali unici.
Dal 15 novembre al 6 gennaio torna il tradizionale mercatino di Natale di Piazza Portello, con le caratteristiche casette in legno illuminate.I visitatori potranno trovare una selezione di articoli e di idee regalo tra oggetti e profumo di vin brulé.Che cosa trovare al mercatinoTra le tante idee. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Mercatino di Natale Piazza Portello
