Il maxi progetto di Ceriale e il cemento bipartisan | finiranno mai di costruire case in Liguria?

Il maxi progetto di Ceriale solleva dubbi sulla sostenibilità e sulla trasparenza delle opere edilizie in Liguria. Un'inchiesta di Marco Grasso e Ferruccio Sansa su Il Fatto Quotidiano evidenzia come i lavori potrebbero proseguire, alimentando preoccupazioni su una possibile speculazione che mette a rischio il territorio e il patrimonio locale.

Un articolo a firma di Marco Grasso e Ferruccio Sansa su il Fatto Quotidiano denuncia la possibile continuazione dei lavori di una speculazione edilizia in comune di Ceriale, in provincia di Savona. “ Correva l’anno 2005 quando questa storia cominciò e nacque il mega progetto, il più pesante della Liguria: 7 palazzine per 169 appartamenti più un albergo 4 stelle ”. Il pezzo parla di un intreccio variegato di interessi dietro l’operazione, interessi tutti facenti capo alla destra. Ma, come mestamente commenta un lettore: “Sono nato e vivo in Liguria da 60 anni e a dire il vero, nella mia regione, tutti i partiti dell’arco costituzionale hanno sempre favorito la cementificazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

