Il matrimonio dell’arte bianca | il panettone del Panificio Rescigno e de l’Antica Pizzeria Da Michele

Due eccellenze campane, il Panificio Rescigno e l’Antica Pizzeria Da Michele, si uniscono nel “matrimonio dell’arte bianca” per celebrare il Natale, mettendo in risalto la tradizione e la passione che contraddistinguono le loro creazioni, creando un’occasione speciale di condivisione e gusto.

© Napolitoday.it - Il "matrimonio dell'arte bianca": il panettone del Panificio Rescigno e de l'Antica Pizzeria Da Michele Due storiche eccellenze campane uniscono le forze per celebrare il Natale nel segno della tradizione e, soprattutto, del cuore. Il Panificio Rescigno e L'Antica Pizzeria Da Michele in The World continuano la loro collaborazione con il Panettone Artigianale limited edition, un prodotto che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

