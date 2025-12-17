Il mangianastri | Red red flamingo e Daffon in concerto

Nel cuore di Putignano, Il Mangianastri accende le serate con emozioni sonore uniche. Gli ultimi mesi del 2025 vedranno protagonisti Red Red Flamingo e Daffon in un concerto che unisce passato e futuro. Il 29 dicembre, l’Ex Macello si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico di musica e visioni, offrendo un’esperienza indimenticabile nel contesto della rassegna autunnale-invernale.

