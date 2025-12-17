Il Manchester United cerca la spia nello spogliatoio avrebbe rivelato le tattiche di Amorim contro il Bournemouth

Il Manchester United sta conducendo un’indagine interna per scoprire chi stia spiando le tattiche di Ruben Amorim. Dopo il pareggio 4-4 contro il Bournemouth, il club britannico sospetta che informazioni riservate siano state divulgate, mettendo sotto scrutinio lo staff e i giocatori coinvolti. La vicenda ha sollevato molte domande sulla sicurezza delle strategie del team.

Il Manchester United ha pareggiato 4-4 con il Bournemouth lunedì sera, in una serata semplicemente folle all'Old Trafford, dove Ruben Amorim ha messo in mostra alcune nuove idee tattiche rispetto al suo solito modulo 3-4-2-1, che aveva già utilizzato allo Sporting e trasferito ai Red Devils.

