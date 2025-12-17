Il Maestro e la tradizione linguistica La Crusca premia Riccardo Muti | Io accanito difensore dell’italiano

Riccardo Muti, riconosciuto come un fervente difensore della lingua italiana, riceve il premio de La Crusca. Con passione, sottolinea l’importanza di preservare la purezza dell’italiano, criticando l’influenza di anglicismi e francesismi. La sua dedizione alla tradizione linguistica si intreccia con orgoglio fiorentino, evidenziando il ruolo centrale di Firenze nella nascita della lingua.

Si dice un "accanito difensore della lingua italiana, la più bella del mondo", anche a costo di risultare a volte "antipatico", racconta aneddoti del suo passato scolastico, afferma in modo chiaro che l’italiano "si sta riempiendo di tanti anglicismi, americanismi e francesismi" e ricorda che "l’italiano è nato a Firenze e di questo i fiorentini sono molto gelosi e orgogliosi. Hanno ragione". Il maestro Riccardo Muti riceve a Firenze il premio ‘ Crusca-Benemeriti della lingua italiana ’ e nel suo intervento ringrazia proprio l’ Accademia della Crusca e tutti gli accademici "che si adoperano per la difesa della lingua. Lanazione.it

