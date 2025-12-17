Il Maestro e la tradizione linguistica La Crusca premia Riccardo Muti | Io accanito difensore dell’italiano
Riccardo Muti, riconosciuto come un fervente difensore della lingua italiana, riceve il premio de La Crusca. Con passione, sottolinea l’importanza di preservare la purezza dell’italiano, criticando l’influenza di anglicismi e francesismi. La sua dedizione alla tradizione linguistica si intreccia con orgoglio fiorentino, evidenziando il ruolo centrale di Firenze nella nascita della lingua.
Si dice un "accanito difensore della lingua italiana, la più bella del mondo", anche a costo di risultare a volte "antipatico", racconta aneddoti del suo passato scolastico, afferma in modo chiaro che l’italiano "si sta riempiendo di tanti anglicismi, americanismi e francesismi" e ricorda che "l’italiano è nato a Firenze e di questo i fiorentini sono molto gelosi e orgogliosi. Hanno ragione". Il maestro Riccardo Muti riceve a Firenze il premio ‘ Crusca-Benemeriti della lingua italiana ’ e nel suo intervento ringrazia proprio l’ Accademia della Crusca e tutti gli accademici "che si adoperano per la difesa della lingua. Lanazione.it
Leggi anche: Cattolica: il maestro Riccardo Muti inaugura l’anno accademico (e benedice il patto fra generazioni)
Leggi anche: “Il mio concerto per Agrigento Capitale della Cultura in tv è andato all’una di notte, come se ci volesse lavare la coscienza”: lo sfogo del Maestro Riccardo Muti
GeoStoGrammIt Grammatiche nello spazio e nel tempo geografia e storia dei manuali per l'italiano
Il maestro e la tradizione linguistica. La Crusca premia Riccardo Muti: "Io, accanito difensore dell’italiano" - La nomina del celebre direttore d’orchestra durante la solenne cerimonia nella Villa medicea di Castello "A Firenze è nata la lingua più bella del mondo, non c’è alcun bisogno di usare termini stranie ... msn.com
La Crusca premia Riccardo Muti come benemerito della lingua italiana - Martedì 16 dicembre 2025 il maestro Riccardo Muti sarà in visita privata all'Accademia della Crusca per ritirare il Premio Internazionale 'Crusca - msn.com
Il gesto, la tradizione, l’eccellenza. Nelle mani esperte del Maestro Gennaro Bottone nasce un panettone artigianale che racconta una storia fatta di passione, tempo e rispetto delle materie prime. Ogni impasto viene lavorato con cura, seguendo i ritmi lenti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.