Il lupo non è più intoccabile

È emergenza e confronto intorno alla gestione dei lupi in Italia. Con la bozza di decreto legge, si apre la strada a interventi di prelievi controllati di esemplari considerati problematici, segnando un cambiamento nelle politiche di tutela e convivenza con questa specie.

© Ilrestodelcarlino.it - "Il lupo non è più intoccabile" La bozza di decreto legge sui lupi c'è. Ed ora si fa sempre più concreta la possibilità di giungere a provvedimenti di 'prelievi cautelativi' controllati di esemplari problematici. "Ci siamo recati personalmente al Ministero per un confronto diretto e un aggiornamento puntuale sulla tematica della gestione del lupo - spiega la senatrice Domenica Spinelli di Fdi, con il consigliere regionale Nicola Marcello -. Nel corso dell'incontro è stato illustrato con attenzione lo stato dell'iter in corso, a conferma dell'attivismo del Governo su una questione di grande rilevanza per i territori". La bozza di decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è già stata concertata con il ministero dell'Agricoltura.

