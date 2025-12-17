Il look con la gonna scozzese amato dalle celeb è il più semplice e chic da copiare sotto l' albero

La gonna scozzese, simbolo delle Highlands, è ormai un must tra le celebrity, grazie alla sua versatilità e stile senza tempo. Con un tocco di eleganza semplice, questa tendenza si conferma tra le scelte più chic e facili da copiare durante le festività, rispettando però le tradizioni che la rendono unica.

«I t’s a kilt, not a skirt»: ovvero, «è un kilt, non una gonna». Così ammonirebbero gli scozzesi, custodi severi dell’indumento simbolo delle Highlands, che come ogni costume pretende rispetto. Perché il kilt non è solo un capo: è identità, storia, appartenenza. Ma anche, oggi più che mai, materia viva di stile, pronta a essere riscritta secondo tendenza. Come indossare la gonna corta di lana: 5 outfit caldi e raffinati X Leggi anche › Match perfetto: le gonne e gli stivali che fanno coppia fissa quest’autunno Tradizione sì, dunque, ma con licenza di sovversione. Lunga o mini, con o senza cinturini, avvitata o a pieghe, effetto coperta o tempestata di paillettes: la classica tartan skirt gioca d’azzardo e sfida i suoi stessi codici nell’Inverno 20252026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

