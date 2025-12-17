Il Lions club Lecce Messapia organizza il tradizionale concerto di Natale

Il Lions Club Lecce Messapia organizza il tradizionale Concerto di Natale 2025, che si terrà venerdì 19 dicembre presso il Teatro Apollo di Lecce. L'evento, giunto alla sua consueta edizione, rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla musica natalizia e alla raccolta fondi per iniziative benefiche.

LECCE - Il Lions Club Lecce Messapia organizza il tradizionale Concerto di Natale 2025, in programma venerdì 19 dicembre presso il Teatro Apollo di Lecce. L'ingresso è previsto alle ore 20, con inizio spettacolo alle 20.45. L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Lecce. Il Lions Club Lecce Messapia organizza il Concerto di Natale 2025, appuntamento al Teatro Apollo - Si svolgerà il 19 dicembre ed è destinato a sostenere la Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

12 DICEMBRE 2024 LECCE PRESENTATO IL CONCERTO DI NATALE LIONS CLUB LECCE MESSAPIA

