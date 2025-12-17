Il Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo sarà protagonista su RaiUno sabato 20 dicembre 2025 alle 10.12, con un ampio servizio nella trasmissione “Uno Mattina in famiglia”. L’intervento, inserito nello spazio dedicato ai giovani “La scuola dopo le lezioni”, metterà in luce le attività e le iniziative dell’istituto, evidenziando il suo ruolo nel panorama scolastico locale.

Sabato 20 dicembre 2025 alle 10.12 il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo sarà protagonista su RaiUno con un ampio servizio in onda nella trasmissione “Uno Mattina in famiglia” nello spazio dedicato ai giovani adolescenti “La scuola dopo le lezioni”. La troupe ha fatto visita al Liceo bergamasco nella sede di via Dunant, effettuando riprese e interviste a diversi studenti, docenti e alla dirigente scolastica Gloria Farisé durante speciali attività scolastiche pomeridiane: il coro d’Istituto, il gioco degli scacchi e l’attività teatrale in lingua inglese. La conduzione delle interviste è dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della Strada”, mentre la regia viene curata da Andrea Rispoli, in grado di far risaltare al meglio le location e ogni attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Erasmus Days al Liceo Linguistico Falcone di Bergamo

Leggi anche: Scuole superiori, boom di Scienze Umane e frenata del Linguistico. Nasce il primo liceo pubblico del Made in Italy

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Manifesto 2.0 - Siamo Donne - 5H del Liceo Linguistico Falcone

Il Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo su RaiUno - 12 il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo sarà protagonista su RaiUno con un ampio servizio in onda nella trasmissione “Uno Mattina in famiglia” nello ... bergamonews.it