Il gruppo scultoreo del Mithra all’Archeologico

Il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo annuncia l’inaugurazione del nuovo gruppo scultoreo di Mithra, rinvenuto nel 1976 a Cavriglia. L’evento, in programma giovedì 18 dicembre alle 17:30, offrirà l’opportunità di scoprire questa importante testimonianza storica e arricchire l’esposizione permanente del museo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre alle ore 17:30, presso i l Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, si svolgerà un’importante iniziativa al fine di rendere noto l’ingresso del g ruppo scultoreo del Mithra, rinvenuto nel 1976 a Cavriglia, quale parte dell’esposizione permanente del Museo. Tale momento afferma con determinazione il ruolo fondamentale svolto dalla comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale, come suggerito dall’azione dell’Unesco. Una sensibilità questa che i nostri concittadini Mauro Ferrucci e Gianni Grotti avevano già evidenziato quasi cinquanta anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

