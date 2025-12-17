Il gruppo scultoreo del Mithra all’Archeologico
Il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo annuncia l’inaugurazione del nuovo gruppo scultoreo di Mithra, rinvenuto nel 1976 a Cavriglia. L’evento, in programma giovedì 18 dicembre alle 17:30, offrirà l’opportunità di scoprire questa importante testimonianza storica e arricchire l’esposizione permanente del museo.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – Giovedì 18 dicembre alle ore 17:30, presso i l Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, si svolgerà un’importante iniziativa al fine di rendere noto l’ingresso del g ruppo scultoreo del Mithra, rinvenuto nel 1976 a Cavriglia, quale parte dell’esposizione permanente del Museo. Tale momento afferma con determinazione il ruolo fondamentale svolto dalla comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale, come suggerito dall’azione dell’Unesco. Una sensibilità questa che i nostri concittadini Mauro Ferrucci e Gianni Grotti avevano già evidenziato quasi cinquanta anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il gruppo scultoreo del Mithra all'Archeologico - L'evento del prossimo giovedì, introdotto dalla direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, Maria Gatto, vedrà la partecipazione del Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, dell'Assessore ...
