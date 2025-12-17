Il gruppo Mcc acquista Bga e lancia con le associazioni del settore la nuova Artigiancassa
Il gruppo Mediocredito Centrale, in collaborazione con le associazioni artigiane, rilancia il marchio Artigiancassa attraverso una nuova società all’interno del proprio gruppo. L’operazione, avvenuta dopo l’acquisizione dell’80% di Backer Generoso Andria, rafforza il supporto al settore artigiano e promuove un nuovo ruolo per Artigiancassa, simbolo di sostegno e sviluppo per le imprese artigiane italiane.
Il gruppo Mediocredito centrale e le associazioni artigiane rilanciano lo storico marchio Artigiancassa tramite una società che farà parte del gruppo bancario guidato dall’ad Francesco Minotti L’operazione è avvenuta dopo l’acquisizione dell’intermediario finanziario Backer Generoso Andria (Bga) per l’80% da parte di Mediocredito Centrale e per il 20% da Agart, società partecipata da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi. Come si legge in una nota, l’accordo prevede che Bga che assumerà la denominazione di Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e alle micro, piccole e medie imprese spa, diventi la fabbrica prodotto attraverso l’attivazione di un canale di accesso al credito sul territorio e la gestione di misure agevolative per rispondere alle esigenze creditizie e finanziarie degli artigiani e, più in generale, dei piccoli operatori economici anche raccogliendo e valorizzando l’eredità dello storico marchio “Artigiancassa”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
