Il grazie dell’amministrazione a chi sostiene la cultura

L’amministrazione esprime il proprio ringraziamento a donatori, mecenati e sponsor che sostengono il patrimonio culturale. Attraverso gesti concreti, contribuiscono alla crescita e alla tutela della cultura locale. Il sindaco Sandro Parcaroli ha sottolineato l’importanza di questi impegni, evidenziando come il sostegno della comunità sia fondamentale per preservare e valorizzare il patrimonio culturale.

Sostegno al patrimonio culturale, l’amministrazione ha ringraziato donatori, mecenati e sponsor. "La cultura vive e cresce grazie alle persone che scelgono di prendersene cura – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – con gesti concreti, donazioni e progetti". Si è svolta ieri la cerimonia voluta dall’amministrazione per ringraziare i donatori, i mecenati e gli sponsor che, con il loro contributo, hanno partecipato in modo significativo alla tutela, al sostegno e alla valorizzazione del patrimonio culturale della città. Il sindaco ha consegnato loro una pergamena a simbolo del riconoscimento e della gratitudine dell’amministrazione e della comunità. Ilrestodelcarlino.it

