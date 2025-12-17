Il grande cuore di 12 commercianti doppia donazione al fondo di solidarietà del Comune e alla casa di risposo

Dodici commercianti di Cattolica hanno dimostrato il vero spirito natalizio, rinunciando a campagne pubblicitarie e promozioni per destinare risorse a chi ha più bisogno. Con un grande cuore, hanno effettuato una doppia donazione al fondo di solidarietà del Comune e alla casa di riposo, testimoniando come il dono più prezioso sia quello dell’attenzione e della solidarietà verso la comunità.

Il grande cuore di dodici commercianti di Cattolica. Hanno scelto di vivere il vero senso del Natale, scegliendo di non investire in campagne pubblicitarie, concorsi a premi o iniziative promozionali, ma di destinare parte delle proprie risorse come dono verso chi ha più bisogno.

