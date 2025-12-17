Il Gp della solidarietà Raccolti 24mila euro contro la paraplegia

Il 32º “GP della solidarietà” si è tenuto il 29 novembre presso l’oratorio San Bernardo di Lodi, raccogliendo 24mila euro a sostegno della ricerca contro la paraplegia. L’evento, dedicato a Clay Regazzoni, ha rappresentato un'importante occasione di solidarietà e solidarietà community.

Si è svolto lo scorso 29 novembre, nella nuova cornice dell’oratorio San Bernardo di Lodi, il 32º “GP della solidarietà” in ricordo di Clay Regazzoni. L’appuntamento è ormai una tradizione di fine anno ed è il momento in cui il Club Clay Regazzoni (che raggruppa, fin dal 1993, appassionati di motori uniti dal comune obiettivo della solidarietà) devolve le somme dei proventi ricevuti a favore della ricerca scientifica in paraplegia, la grande “mission” lasciata in eredità dal pilota svizzero scomparso nel 2006, e che il Club porta avanti con successo da oltre 30 anni. In tutto questo periodo il sodalizio ha donato più di un milione di euro. Ilgiorno.it

