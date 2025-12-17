Il governo britannico rientrerà nel programma Erasmus dal 2027

Dopo cinque anni di assenza, il governo britannico ha annunciato il ritorno nel programma Erasmus, con un accordo raggiunto con la Commissione europea. A partire dal 2027, studenti e universitari del Regno Unito potranno di nuovo partecipare agli scambi europei, segnando un passo importante nel rapporto tra Londra e l'Unione Europea.

Londra torna nel programma Erasmus - Accordo ufficiale fra il governo britannico di Starmer e l'Ue per la riadesione del Regno Unito all'Erasmus, il programma di scambio di studenti europei abbandonato dopo la Brexit, cinque anni fa. rainews.it

Accadde Oggi 16 dicembre 1773: A Boston, un gruppo di coloni americani organizza il Boston Tea Party per protestare contro la tassa sul tè imposta dal governo britannico. Travestiti da nativi americani, i membri dei Sons of Liberty salgono a bordo di tre navi

