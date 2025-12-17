Il governo britannico rientrerà nel programma Erasmus dal 2027

Dopo cinque anni di assenza, il governo britannico ha annunciato il ritorno nel programma Erasmus, con un accordo raggiunto con la Commissione europea. A partire dal 2027, studenti e universitari del Regno Unito potranno di nuovo partecipare agli scambi europei, segnando un passo importante nel rapporto tra Londra e l'Unione Europea.

Cinque anni dopo la Brexit, il governo britannico ha raggiunto un accordo con la Commissione europea sul ripristino, a partire dal 2027, del programma europeo di scambi universitari Erasmus. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

