Il giorno del Mediterraneo | spettacoli e talk a Brindisi e Bari

Due giornate per riflettere sul Mare nostrum, sulle sue storie e sulle sue ferite ancora aperte: venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Brindisi e Bari, doppio appuntamento con “Il giorno del Mediterraneo”, progetto promosso da Factory Compagnia Transadriatica e sostenuto dal Consiglio Regionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Scherma, Brindisi ospita il circuito europeo under 23: Terza Coppa del Mediterraneo

Leggi anche: A Bari un grande evento itinerante all’insegna del divertimento con giochi, spettacoli e i mondi di Boing e Cartoonito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui

Il Giorno del Mediterraneo: venerdì 19 a Brindisi talk e spettacolo al Nuovo Teatro Verdi - Due giornate per riflettere sul Mare nostrum, sulle sue storie e sulle sue ferite ancora aperte: venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Brindisi e Bari, doppio app ... brundisium.net