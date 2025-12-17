' Il giardino di Babbo Natale' al Parco Paternò del Toscano
Il Parco Paternò del Toscano si trasforma in un incantevole giardino natalizio, offrendo un laboratorio dedicato ai bambini. Un’occasione unica per immergersi nella magia del Natale attraverso attività creative e divertenti, rendendo questa festività indimenticabile per i più piccoli.
Laboratorio di Natale per bambini. In occasione delle festività natalizie, il Parco Paternò del Toscano apre le porte ai più piccoli con un laboratorio speciale che li farà entrare nella magia del Natale. I bambini potranno immaginare e ricostruire il Giardino di Babbo Natale, progettando e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
