Il Garda si difende dalla plastica | dai fondali raccolti 35 chili di rifiuti

Il Lago di Garda si anima di impegno e responsabilità: la Fraglia Vela Riva ha raccolto 35 chili di rifiuti dai suoi fondali, dimostrando che la sostenibilità è una priorità condivisa. Un gesto concreto per preservare la bellezza e la salute di uno dei tesori italiani, affinché possa continuare a incantare e proteggere generazioni future.

La Fraglia Vela Riva ha alzato l'asticella della sostenibilità ed è scesa in campo, ancora una volta, per la tutela del Lago di Garda. Nei giorni scorsi il circolo ha promosso la Giornata Ecologica dell'alto lago di Garda, un'operazione concreta di pulizia del bacino lacustre che ha coinvolto.

