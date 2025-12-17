Il Gambrinus apre anche su via Chiaia | Un sogno che si realizza

Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli amplia la propria presenza aprendo una nuova sede in via Chiaia, frutto di un accurato restauro e recupero degli spazi. Le nuove sale, collegate a quelle esistenti in piazza Trieste e Trento, rappresentano un importante passo nel progetto di valorizzazione del locale, che si conferma come simbolo di tradizione e raffinatezza.

