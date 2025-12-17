Il Gambrinus apre anche su via Chiaia | Un sogno che si realizza
Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli amplia la propria presenza aprendo una nuova sede in via Chiaia, frutto di un accurato restauro e recupero degli spazi. Le nuove sale, collegate a quelle esistenti in piazza Trieste e Trento, rappresentano un importante passo nel progetto di valorizzazione del locale, che si conferma come simbolo di tradizione e raffinatezza.
Un'attenta opera di restauro e recupero minuzioso degli spazi quella che ha visto protagonista il Gran Caffè Gambrinus di Napoli ed in particolare le sale in via Chiaia che sono state unite al locale già esistente con ingresso da piazza Trieste e Trento.
Tra il Gambrinus e Piedigrotta da Viaggio a Napoli 1860 di Charles Baudelaire
Napoli, il Gran Caffé Gambrinus pronto ad inaugurare la Sala degli Specchi - Il Gambrinus recupera gli antichi spazi e torna alla dimensione originaria del 1890, quando fu ristrutturato dopo la fondazione avvenuta trent’anni prima. ilmattino.it
Gran Caffè Gambrinus. Man DeLorean · Thanks. Inaugurazione della Sala degli Specchi Un nuovo capitolo si apre al Gran Caffè Gambrinus, domani restituiamo alla città uno dei suoi angoli più affascinanti. Dopo un attento restauro, la storica #SaladegliS - facebook.com facebook
