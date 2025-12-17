Il futuro del commercio al centro dell' incontro di Confcommercio con la sindaca di Riccione

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Riccione, si è tenuto un incontro tra Confcommercio e la sindaca Daniela Angelini, un momento di confronto e collaborazione volto a plasmare il futuro del commercio locale. Un dialogo aperto e costruttivo che testimonia l’impegno di tutti per valorizzare e innovare il settore commerciale della città.

Immagine generica

“In municipio a Riccione ho avuto il piacere di incontrare la sindaca Daniela Angelini insieme al presidente della delegazione di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli, in un clima di dialogo aperto e costruttivo". Esordisce così Giammaria Zanzini, presidente provinciale, che nella giornata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Orientiamoci verso il futuro, al centro dell’incontro scuola, imprese e ragazzi

Leggi anche: A scuola di legalità. La violenza di genere al centro dell’incontro fra polizia e studenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ViOff 2026: “Golden Key” apre le porte del futuro nella città dell’oro; Pnrr-Pensare il Nuovo, lunedì 15 dicembre alla Camera di commercio di Catanzaro l'incontro promosso da Regione e Arpal; Economia civile e sviluppo del territorio, confronto pubblico alla Camera di Commercio; Mercato del giusto a Melpignano: incontri, sapori e visioni per un futuro più giusto.

futuro commercio centro incontroQuale futuro per l’economia di Riccione? Confcommercio incontra la sindaca - Il futuro del commercio al centro dell'incontro tra Confcommercio Rimini la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. chiamamicitta.it

Orientiamoci verso il futuro, al centro dell’incontro scuola, imprese e ragazzi - Arezzo, 19 novembre 2025 – Orientiamoci verso il futuro, al centro dell’incontro scuola, imprese e ragazzi. lanazione.it

Ancona al centro dell’Adriatico: l’incontro sul futuro dell’export - Solo che nel 2025 non sono i viaggi per nave dei pellegrini a darle centralità, ma la sua importanza ... corriereadriatico.it

L'intervento di Giovanni Cappellotto all'edizione 2025 di Il Commercio al Centro

Video L'intervento di Giovanni Cappellotto all'edizione 2025 di Il Commercio al Centro

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.