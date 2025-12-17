Il futuro del commercio al centro dell' incontro di Confcommercio con la sindaca di Riccione

Nel cuore di Riccione, si è tenuto un incontro tra Confcommercio e la sindaca Daniela Angelini, un momento di confronto e collaborazione volto a plasmare il futuro del commercio locale. Un dialogo aperto e costruttivo che testimonia l’impegno di tutti per valorizzare e innovare il settore commerciale della città.

"In municipio a Riccione ho avuto il piacere di incontrare la sindaca Daniela Angelini insieme al presidente della delegazione di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli, in un clima di dialogo aperto e costruttivo". Esordisce così Giammaria Zanzini, presidente provinciale, che nella giornata di.

