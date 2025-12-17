La nuova direttrice dell’MI6, Blaise Metreweli, afferma che il fronte di guerra si estende ovunque. In un discorso pronunciato lunedì, ha sottolineato l’importanza dei valori e delle capacità umane nel fronteggiare le sfide globali, offrendo una panoramica sulle strategie e le prospettive del servizio d’intelligence britannico.

© Ilfoglio.it - Il fronte di guerra è ovunque, dice la nuova direttrice dell’MI6, ma con i valori e l’abilità umana si possono sconfiggere

Pubblichiamo ampi stralci del discorso che ha tenuto lunedì Blaise Metreweli, direttrice dell’MI6, il servizio d’intelligence britannico. Benvenuti dentro l’MI6. Questo edificio iconico, familiare agli appassionati di cinema di tutto il mondo, è la sede dell’agenzia di intelligence estera britannica. Centinaia di persone del mio team attraversano l’ingresso ogni giorno, ma la maggior parte del nostro lavoro avviene a molti chilometri di distanza da qui – lontano dagli occhi, nascosto dal mondo, sotto copertura, reclutando e gestendo agenti che scelgono di riporre la loro fiducia in noi, condividendo segreti per rendere il Regno Unito e il mondo più sicuri. Ilfoglio.it

Leggi anche: Vascello o presagio? Cosa ci dice la nuova “Victory” di Singapore sulla guerra navale del futuro

Leggi anche: La dottoressa Francesca Tana di Vasto è la nuova direttrice sanitaria dell'ospedale di Termoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

GLI SCANDALI DELLA CHIESA - 20min per capirci qualcosa 232

Il fronte di guerra è ovunque, dice la nuova direttrice dell'MI6, ma con i valori e l'abilità umana si possono sconfiggere - "Siamo nello spazio compreso tra la pace e la guerra, mentre crolla la fiducia e s’impongono le falsità", dice la capa dell'agenzia d’intelligence estera britannica. ilfoglio.it