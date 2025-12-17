Il femminicidio | Un anno terribile Il dolore dei genitori di Emanuela Massicci

Un anno dopo il femminicidio di Emanuela Massicci, il dolore dei suoi genitori rimane vivo, segnato da incredulità e sofferenza. Venerdì ricorrerà il primo anniversario di un gesto che ha sconvolto la comunità di Ripaberarda, lasciando un vuoto incolmabile. La vicenda evidenzia ancora una volta la drammaticità di questa forma di violenza.

Sembra ieri, tanto è ancora forte il dolore. Così come l’incredulità per quanto accaduto. Eppure, venerdì sarà già passato un anno dal femminicidio di Emanuela Massicci, la 45enne di Ripaberarda, frazione di Castignano, uccisa di botte dal marito Massimo Malavolta il 19 dicembre 2024 all’interno della loro abitazione, adiacente all’Osteria del Pelo. Un delitto che ha squarciato il silenzio di un piccolo centro e che, a distanza di dodici mesi, continua a pesare come un macigno sull’intera comunità. Emanuela era una madre, prima di tutto. Lascia due figli, due ragazzi che da un anno convivono con un’assenza impossibile da colmare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

