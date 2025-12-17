Il fatto del giorno | tir in città due vittime in Liguria Il punto sull' incidente di Sampierdarena | Video

Un giorno tragico per la Liguria: due incidenti simili coinvolgenti tir nel giro di poche ore, entrambi costati la vita a due persone. A Sampierdarena e a Savona, la strada si è rivelata teatro di drammatici eventi, evidenziando ancora una volta i rischi della viabilità urbana e la necessità di maggiore sicurezza. Ecco il punto sulla tragedia di martedì 16 dicembre.

Due incidenti pressoché identici martedì 16 dicembre in Liguria, uno a Genova e uno a Savona. Due vittime dei camion in un giorno. A perdere la vita a Savona, martedì mattina, la studentessa 22enne Valentina Squillace, investita da un tir sulle strisce. Travolta da un tir, in centro città, e trascinata per 80 metri prima di finire sotto le ruote. Nel capoluogo ligure invece, nel quartiere di Sampierdarena, è morto in un incidente il musicista Elio Arlandi. Secondo il primo risultato dell'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di piazza Montano ha attraversato in un punto in cui non erano presenti attraversamenti pedonali.

