Il fachiro che incantò Firenze torna a vivere al Niccolini

Il Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa ha ospitato la riapparizione di Adolfo Manetti, il celebre “fachiro fiorentino”. Un evento che ha riacceso la memoria e il fascino di questa figura, protagonista di un libro curato da Antonio Taddei e Rodolfo Mariani, suscitando emozioni di nostalgia tra il pubblico.

Firenze, 17 dicembre 2025 – Una serata densa di fascino e nostalgia ha riportato in scena la figura di Adolfo Manetti, il celebre “fachiro fiorentino”, protagonista del libro curato da Antonio Taddei e Rodolfo Mariani e presentato al Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa. Un evento che ha intrecciato racconto storico, testimonianze familiari e momenti performativi, trasformando la presentazione in uno spettacolo capace di restituire il magnetismo di un artista che attraversò il Novecento sospeso tra illusionismo, psicologia e imprese al limite del possibile. Al tavolo dei relatori sedevano gli autori, affiancati dall’assessora comunale alla Cultura Sara Albiani e dal professor Andrea Ciappi, giornalista e, come Mariani, pronipote del fachiro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

