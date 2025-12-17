Il dott Sergio Marlino porta la sua esperienza sul rinofiller all’IWCM 2025

Il dott. Sergio Marlino, esperto in chirurgia plastica ed estetica, condivide la sua esperienza sul rinofiller all’IWCM 2025 (ICAMP World Congress Milan), uno degli eventi più importanti nel settore della medicina estetica e della chirurgia plastica. Selezionato per una dimostrazione pratica dal vivo, ha contribuito a mettere in evidenza le innovazioni e le tecniche più avanzate nel trattamento.

Il dott. Sergio Marlino, specialista in chirurgia plastica ed estetica, ha portato la sua esperienza nel rinofiller all’IWCM 2025 (ICAMP World Congress Milan), uno dei più prestigiosi congressi internazionali di medicina estetica e chirurgia plastica, dove è stato selezionato per una dimostrazione pratica dal vivo. L’evento, tenutosi presso l’UNAHotels Expo Fiera Milano sotto la presidenza del dott. Franco Vercesi e la direzione del CEO Renato Mazza, ha visto il dott. Marlino partecipare a una delle sessioni “live injection”, format distintivo del congresso che permette ai partecipanti di osservare direttamente l’applicazione di tecniche avanzate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il dott. Sergio Marlino relatore al 27° Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Agorà - Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, è stato tra i relatori della 27esima edizione del Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Agorà, che si è svolta dal 9 all’11 ottobre ... eroicafenice.com

Il dott. Sergio Marlino è stato uno dei partecipanti del Bright Talents 2025: evento internazionale di chirurgia della mammella - Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, è stato tra i partecipanti al “Bright Talents 2025”, evento internazionale di chirurgia della mammella che si è svolto in Sardegna dal 22 al 26 ... eroicafenice.com

