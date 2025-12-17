Il dono di Codigoro per Emergency | La pace si costruisce ogni giorno

Un gesto di solidarietà e speranza: Codigoro si unisce a Emergency con un dono simbolico che sottolinea l'importanza della pace quotidiana. Un messaggio di impegno condiviso, affinché la pace diventi un obiettivo raggiungibile attraverso piccoli passi e costante dedizione.

"La pace si costruisce ogni giorno, passo dopo passo, senza mai smettere di cercare di raggiungerla, poichè è un dono che aiuta tutti a vivere meglio in armonia". E’ una delle affermazioni del sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, nel corso dell’intensa mattinata di ieri nella quale sono stati consegnati 20mila euro ad Emergency ed altrettanti, tramite don Marco, al cardinale, patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. Sono il frutto di quanto ricavato dalle tombole estratte durante la fiera di Codigoro a settembre, come annunciato dal primo cittadino. Una sala consiliare gremita di autorità militari e civili, rappresentanti di associazioni e deliziata ad un preludio di canti natalizi effettuati dai bimbi della scuola. Ilrestodelcarlino.it

