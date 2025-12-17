Il dono che diventa vittoria | il forlimpopolese conquista l' oro ai Mondiali dei trapiantati

Un atleta forlimpopolese si distingue ai Mondiali dei Trapiantati conquistando l’oro. Lunedì, presso gli uffici regionali, si è tenuto un incontro tra una delegazione di atleti trapiantati dell’Emilia-Romagna e le autorità regionali, Roberta Frisoni e Giammaria Manghi, per celebrare questo importante risultato.

