Il dono che diventa vittoria | il forlimpopolese conquista l' oro ai Mondiali dei trapiantati
Un atleta forlimpopolese si distingue ai Mondiali dei Trapiantati conquistando l’oro. Lunedì, presso gli uffici regionali, si è tenuto un incontro tra una delegazione di atleti trapiantati dell’Emilia-Romagna e le autorità regionali, Roberta Frisoni e Giammaria Manghi, per celebrare questo importante risultato.
Si è svolto lunedì, presso gli uffici regionali, l’incontro tra una delegazione di atleti trapiantati dell’Emilia-Romagna, che hanno partecipato ai Giochi Mondiali dei Trapiantati di Dresda, Roberta Frisoni, assessora regionale allo Sport, e Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche sportive. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
