Il Diritto Internazionale Umanitario al centro di un incontro con studenti e autorità
A Chieti si è tenuto un importante incontro istituzionale dedicato al Diritto Internazionale Umanitario (DIU), disciplina fondamentale per limitare gli effetti dei conflitti armati e proteggere le persone coinvolte. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e autorità, sottolineando l'importanza di approfondire e promuovere la conoscenza di queste norme tra le nuove generazioni.
Si è svolto a Chieti un incontro istituzionale di alto profilo dedicato al Diritto Internazionale Umanitario (Diu), l’insieme di norme che mirano a limitare gli effetti dei conflitti armati e a tutelare le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità. Un’occasione di confronto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Diritto e conflitto i principi del diritto umanitario in tempo di guerra
L’Istituto internazionale di Diritto Umanitario nel 2025, il report - L'attività dell'istituto nell'anno che sta per concludersi è stato oggetto, stamane nella sede di Villa Ormond a Sanremo, di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, oltre a militari e gior ... riviera24.it
Sudan: Unicef chiede la fine “immediata delle violenze” e invita tutte le parti a “rispettare il diritto internazionale umanitario” - Mentre il Sudan affronta una delle crisi umanitarie più gravi al mondo, compresi l'escalation del conflitto, l'aumento della fame e il più alto livello di sfollamento di bambini al mondo, la direttric ... agensir.it
La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali che violano il diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Il 17 dicembre, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha presieduto la conferenza stampa - facebook.com facebook
Anche il generale Camporini lascia 'Limes': "Non difende il diritto internazionale" x.com
