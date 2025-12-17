Il Diritto Internazionale Umanitario al centro di un incontro con studenti e autorità

A Chieti si è tenuto un importante incontro istituzionale dedicato al Diritto Internazionale Umanitario (DIU), disciplina fondamentale per limitare gli effetti dei conflitti armati e proteggere le persone coinvolte. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e autorità, sottolineando l'importanza di approfondire e promuovere la conoscenza di queste norme tra le nuove generazioni.

Sudan: Unicef chiede la fine “immediata delle violenze” e invita tutte le parti a “rispettare il diritto internazionale umanitario” - Mentre il Sudan affronta una delle crisi umanitarie più gravi al mondo, compresi l'escalation del conflitto, l'aumento della fame e il più alto livello di sfollamento di bambini al mondo, la direttric ... agensir.it

La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali che violano il diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Il 17 dicembre, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha presieduto la conferenza stampa - facebook.com facebook

Anche il generale Camporini lascia 'Limes': "Non difende il diritto internazionale" x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.