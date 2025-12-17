Il Dio di Israele

Il mondo sembrava aver taciuto di fronte alle sofferenze di Gaza, ma un attentato a Sidney contro gli ebrei ha acceso nuovamente i riflettori. Le accuse si sono spostate, puntando i riflettori sui palestinesi, alimentando tensioni e controversie in un contesto già complesso e fragile.

Su Gaza era sceso il silenzio del mondo. Poi è arrivato l’attentato a Sidney contro gli ebrei e ora sembra che tutte le colpe siano dei palestinesi. Armando Cocci Via email Gentile lettore, subito dopo l’attentato Netanyahu aveva bollato tutti gli islamici come animali subumani, ma poi ha dovuto prendere atto che l’eroico civile che a mani nude ha bloccato uno degli attentatori e salvato chissà quante vite di ebrei, era un musulmano. Non mi stupisco che ci sia stato un attentato antiebraico, mi stupisco che non sia successo prima e su più vasta scala, giacché Israele, che pretende di rappresentare tutti gli ebrei del mondo, è diventato il Paese più odiato sulla faccia della Terra dopo aver perpetrato il più immane massacro della nostra epoca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

