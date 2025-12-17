Il Dio di Israele
Il mondo sembrava aver taciuto di fronte alle sofferenze di Gaza, ma un attentato a Sidney contro gli ebrei ha acceso nuovamente i riflettori. Le accuse si sono spostate, puntando i riflettori sui palestinesi, alimentando tensioni e controversie in un contesto già complesso e fragile.
Su Gaza era sceso il silenzio del mondo. Poi è arrivato l’attentato a Sidney contro gli ebrei e ora sembra che tutte le colpe siano dei palestinesi. Armando Cocci Via email Gentile lettore, subito dopo l’attentato Netanyahu aveva bollato tutti gli islamici come animali subumani, ma poi ha dovuto prendere atto che l’eroico civile che a mani nude ha bloccato uno degli attentatori e salvato chissà quante vite di ebrei, era un musulmano. Non mi stupisco che ci sia stato un attentato antiebraico, mi stupisco che non sia successo prima e su più vasta scala, giacché Israele, che pretende di rappresentare tutti gli ebrei del mondo, è diventato il Paese più odiato sulla faccia della Terra dopo aver perpetrato il più immane massacro della nostra epoca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Se Israele diventa come il Sudafrica
Leggi anche: Meloni: Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese
Grandi agli occhi di Dio, ma non solo; Riconoscere i momenti in cui è Dio che ci sostiene; I giorno della NOVENA DI NATALE; LIBANO - ISRAELE Beirut archivia ‘l’incubo iraniano’ e apre ai negoziati diretti con Israele.
Il Dio di Israele - Poi è arrivato l’attentato a Sidney contro gli ebrei e ora sembra che tutte le colpe siano ... lanotiziagiornale.it
STRAGE A SYDNEY/ Contro l’odio l’ideologia non basta più, a Israele serve una speranza nuova - In Australia, a Bondi Beach (Sidney), due pakistani hanno aperto il fuoco sugli ebrei convenuti nella spiaggia per celebrare la festa di Hanukkah ... ilsussidiario.net
Se purtroppo questo è oggi Israele - Il Signore rimane fedele per sempre,rende giustizia agli oppressi,dà il pane ... merateonline.it
IL DIO DI ISRAELE Mauro Biglino shortsvideo
ArezzoTv. . Il giornalista Matteo Giusti, inviato per “Il Riformista” e “Panorama” in Israele, ci racconta il clima che si respira dopo l'attentato a Sidney. - facebook.com facebook
Facilmente spiegato l'attentato di Sydney x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.