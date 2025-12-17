Il coro del Bellini in concerto ad Acireale | raccolta fondi per un ospedale a Gaza
Il coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini si esibirà ad Acireale il 19 dicembre 2025, nell’ambito del cartellone “Natale ad Acireale 2025”. L’evento ha anche uno scopo benefico, poiché i fondi raccolti saranno destinati a supportare un ospedale a Gaza. Una serata di musica e solidarietà in una delle cornici più suggestive della città.
Acireale si prepara a vivere uno dei momenti più alti e suggestivi del cartellone “Natale ad Acireale 2025” con il concerto del coro del teatro Massimo Vincenzo Bellini, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso la Basilica Cattedrale Maria SS. Annunziata. L’ingresso è libero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
