Il coro del Bellini in concerto ad Acireale | raccolta fondi per un ospedale a Gaza

Il coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini si esibirà ad Acireale il 19 dicembre 2025, nell’ambito del cartellone “Natale ad Acireale 2025”. L’evento ha anche uno scopo benefico, poiché i fondi raccolti saranno destinati a supportare un ospedale a Gaza. Una serata di musica e solidarietà in una delle cornici più suggestive della città.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.