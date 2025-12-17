Il concerto-spettacolo della Big Vocal Orchestra apre le festività natalizie al teatro Goldoni

Il teatro Goldoni di Venezia apre le festività natalizie con il concerto-spettacolo della Big Vocal Orchestra. La più grande formazione vocale d’Europa, riconosciuta a livello internazionale, presenta

Le feste natalizie al teatro Goldoni di Venezia iniziano con la Big Vocal Orchestra, che porta sul palco The Show Must Go On: la più grande formazione vocale d’Europa, riconosciuta tra i cori stabili più numerosi e celebri al mondo, si esibisce in un concerto che spazia tra i generi e le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

COLDPLAY MEDLEY - Big Vocal Orchestra

