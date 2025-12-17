il comune di martina franca per il progetto bes t community in best practice

Il Comune di Martina Franca offre a cinquanta famiglie con minori con disabilità un’esperienza unica e gratuita: un’uscita in mare sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation per ammirare i delfini nel loro habitat naturale. Questa iniziativa, parte del progetto “BES-T Community in Best Practice” sostenuto da “Con i Bambini”, rappresenta un’occasione speciale per vivere un momento di gioia e condivisione, promuovendo inclusione e serenità.

Tarantini Time Quotidiano Cinquanta famiglie di Martina Franca, con minori con disabilità o con importanti disturbi evolutivi specifici, potranno partecipare gratuitamente a una uscita in mare sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation per provare la gioia di ammirare i delfini nuotare liberamente! È un’opportunità offerta loro dal Comune di Martina Franca che ha aderito a un’iniziativa fortemente innovativa: il Gruppo di Controllo di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “BES-T Community in Best Practice” è a favore dei minori di Taranto e provincia e sta attuando un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che ha lo scopo finale di favorire un nuovo rapporto con l’ambiente coinvolgendo le imprese culturali e, soprattutto, di realizzare i “progetti di vita” che, con l’introduzione del D. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

