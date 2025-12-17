Il Comune di Bologna sulle ispezioni ministeriali a scuola | Non limitare il dibattito
Il Comune di Bologna invita a mantenere aperto il confronto sulle ispezioni ministeriali nelle scuole, sottolineando l’importanza di un dibattito libero e costruttivo. La recente decisione del ministro Giuseppe Valditara di ispezionare il liceo Mattei di San Lazzaro di Savena ha suscitato reazioni e riflessioni, evidenziando il delicato equilibrio tra controllo e autonomia scolastica.
A Bologna fa ancora discutere la decisione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a proposito dell’ispezione ministeriale ordinata al liceo Mattei di San Lazzaro di Savena. Nell’istituto della provincia bolognese si è svolto un webinar con Francesca Albanese, mentre all’Aldini Rubbiani. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La lezione di Albanese. Ispettori, c’è l’incarico. Il ministro tira dritto: No all’indottrinamento; Francesca Albanese e gli incontri a scuola, i docenti: Clima intimidatorio e censura; Albanese, inizia la “fuga” delle scuole: a Bologna annullato l’incontro.
Albanese, Valditara chiede ispezioni anche in Emilia Romagna. “Serve contraddittorio. Chi non è d’accordo? Non m’interessa” - A chi gli ha chiesto un commento sulle critiche del sindacato Cobas Scuola di Bologna, ha risposto che "dei Cobas non mi interessa assolutamente nulla" ... ilfattoquotidiano.it
Nuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese: il caso Emilia-Romagna - Dopo i casi segnalati in Toscana, Il ministero dell'Istruzione guidato da Valditara ha avviato una nuova ispezione, questa volta in Emilia- fanpage.it
Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo - Gli ispettori del ministero dell'Istruzione hanno chiuso le ispezioni avviate nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne che a settembre si è tolto la ... tg24.sky.it
