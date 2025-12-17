Il Comune di Bologna sulle ispezioni ministeriali a scuola | Non limitare il dibattito

Il Comune di Bologna invita a mantenere aperto il confronto sulle ispezioni ministeriali nelle scuole, sottolineando l’importanza di un dibattito libero e costruttivo. La recente decisione del ministro Giuseppe Valditara di ispezionare il liceo Mattei di San Lazzaro di Savena ha suscitato reazioni e riflessioni, evidenziando il delicato equilibrio tra controllo e autonomia scolastica.

Nuove ispezioni a scuola ordinate dal ministero per incontri con Francesca Albanese: il caso Emilia-Romagna - Dopo i casi segnalati in Toscana, Il ministero dell'Istruzione guidato da Valditara ha avviato una nuova ispezione, questa volta in Emilia- fanpage.it

Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo - Gli ispettori del ministero dell'Istruzione hanno chiuso le ispezioni avviate nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne che a settembre si è tolto la ... tg24.sky.it

Protesta degli ispettori del Lavoro Ci hanno tagliato i fondi

Famiglie e digitale - Consapevolezza e benessere per bambine, bambini e adolescenti Per l’anno scolastico 2025-2026 ripartono gli incontri informativi per genitori e famiglie sul tema del digitale. Il Comune di Bologna, in collaborazione con progetto “Pae - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.