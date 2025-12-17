Il commercio cambia Inesorabile calo dei bar Ristoranti in crescita

Negli ultimi anni, il panorama del commercio in Umbria sta vivendo significativi cambiamenti. Si registra un costante calo dei bar, mentre i ristoranti continuano a crescere, riflettendo nuove preferenze dei consumatori e tendenze di mercato. Questo articolo analizza i dati e le dinamiche che caratterizzano questa trasformazione nel settore della ristorazione regionale.

© Lanazione.it - Il commercio cambia. Inesorabile calo dei bar. Ristoranti in crescita Negli ultimi anni in Umbria (come in Italia) si osserva un'espansione del numero di esercizi di ristorazione. Un incremento che – oseerva Agenzia Umbria Ricerche – che segnala uno spostamento significativo della spesa verso i consumi fuori casa. "Tale tendenza – spiegano Elisabetta Tondini e Fabio casavecchia di Aur – è coerente con la crescente valorizzazione del tempo, con la riduzione dei costi d'opportunità associati alla preparazione domestica e con la maggiore centralità attribuita alla socialità, per cui il ristorante svolge sempre più la funzione di luogo di relazione, aggregazione, interazione".

