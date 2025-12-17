Il comandante della legione Sicilia ai miliari dell' Arma | Siamo squadra unica che mira a un traguardo comune

Il comandante della legione Sicilia dei Carabinieri, il generale Ubaldo Del Monaco, ha visitato il comando provinciale in occasione delle festività natalizie. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra e dell’obiettivo condiviso, rafforzando il senso di unità tra ufficiali e reparti territoriali per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini. Un momento di confronto e di auguri per un nuovo anno all’insegna della collaborazione.

Il comandante della legione carabinieri Sicilia, il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri in occasione dello scambio di auguri per le imminenti festività natalizie, incontrando gli ufficiali, i comandanti dei reparti territoriali e quelli.

In Mostra La grande guerra dei Carabinieri, al Comando Legione Sicilia.

