Il clostebol colpisce ancora | il nuotatore Christian Bacico trovato positivo sospensione e rischio squalifica

Un nuovo caso di positività al Clostebol scuote lo sport italiano: dopo Jannik Sinner, è il turno del nuotatore Christian Bacico, trovato positivo in un controllo antidoping effettuato da Nado Italia. La scoperta ha portato alla sospensione del atleta e al rischio di squalifica, evidenziando ancora una volta le criticità legate al doping nel panorama sportivo nazionale.

© Ilfattoquotidiano.it - Il clostebol colpisce ancora: il nuotatore Christian Bacico trovato positivo, sospensione e rischio squalifica Dopo Jannik Sinner, ecco l’ennesimo caso di positività al Clostebol nello sport italiano. Si tratta di Christian Bacico, risultato positivo in occasione di un controllo antidoping disposto da Nado Italia. Motivo per cui il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione cautelare del nuotatore, che resterà in vigore in attesa degli sviluppi del procedimento e delle decisioni che verranno prese dagli organi competenti. Il 20enne lombardo si era fatto notare agli ultimi Mondiali di nuoto a Singapore, contribuendo al sesto posto della 4×100 mista mixed, arrivando decimo sui 100 dorso (52. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Christian Bacico positivo al Clostebol: il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping Leggi anche: Christian Bacico positivo al clostebol: arriva la sospensione cautelare. Rischio squalifica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il clostebol colpisce ancora: il nuotatore Christian Bacico trovato positivo, sospensione e rischio squalifica - Il nuotatore italiano Christian Bacico è risultato positivo alla stessa sostanza che causo la sospensione per tre mesi di Sinner. ilfattoquotidiano.it

